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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da araçlarına sahte basın kartı koyan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

AA

Samsun'da araçlarına sahte basın kartı koyan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da araçlarına sahte basın kartı koyan 2 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi girişinde şüphe üzerine 19 SD 101 plakalı otomobili durdurdu.

Aracında basın kartı taşıyan otomobil sürücüsü S.D. (41) hakkında inceleme yapan ekipler, basın mensubu olmadığını ortaya çıkardı.

Araçta yapılan aramada sahte basın kartının yanı sıra telsiz de ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısına verilen bilginin ardından soruşturma başlatan ekipler, gözaltına alınan S.D'nin 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yaptığını, telsizden trafik kanalını dinleyerek kaza mahalline gidip kazaya karışan araç sahipleri ile anlaştığı takdirde çekici marifetiyle hasarlı araçları kendine ait kaporta dükkanına getirdiğini tespit etti.

S.D. ifadesinde, kentteki bir internet sitesi sahibi M.N.S'nin (71) aracını, uygun fiyata tamir ettiği için kendisine basın kartı çıkardığını öne sürdü.

Bunun üzerine polis merkezine davet edilen M.N.S'nin üzerinde bulunan basın kartını kontrol eden ekipler, 2012-2014 yılları arasında geçerli olan basın kartının bir basın meslek örgütüne ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan S.D. ile M.N.S hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca S.D. hakkında "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçundan da işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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