Vali Zülkif Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dağlı, mesajında, ülke ve dünya gündeminin yanı sıra ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden haberdar eden gazetecilerin, her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu bilinciyle görevlerini başarı ile yürüttüğünü vurguladı.

Gazetecilerin zor şartlarda çalıştığına da dikkati çeken Dağlı, "Kamuoyunu mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca, doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren ve olayları tarafsız bir şekilde aktaran gazeteciler halkın bilinçlenmesinin yanında toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine de önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimiz kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunmasına yardımcı olan, toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizle ilgili gelişmeler konusunda hemşehrilerimizi bilgilendiren ve özveriyle yerine getirdikleri görevleriyle ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımızın temsilcisi gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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