Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Müftüsü Cemil Alıcı, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların işlemlerini 26 Ocak'a kadar yaptırabileceklerini bildirdi.
Müftü Alıcı yaptığı açıklamada, hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyenlerin ön kayıtların 05 Ocak'ta başladığını ve 26 Ocak tarihine kadar yaptırabileceklerini kaydetti.
Hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyenlerin ön kayıtlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini belirten Alıcı, "Daha önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtları ise otomatik olarak yenilecek. Önceden kaydı bulunan vatandaşlarımızın kayıtlarını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri önemli." ifadesini kullandı.
Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti olan 250 lirayı ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Alıcı; "Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler. Hac ibadeti için ön kayıt yaptırmak isteyen halkımıza İlçe Müftülüğümüz personeli tarafından yardımcı olunacak." açıklamasında bulundu.
- Salıpazarı
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