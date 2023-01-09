Samsun’da kumar oynatan kişiye adli işlem başlatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kahvehane sahibine kumar oynattığı gerekçesiyle "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma yürüttü.

Orta Mahallesi'nde H.C'ye ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler, kumardan elde edildiği değerlendirilen 1580 liraya el koydu.

Operasyonda, H.C. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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