İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan buzağı bakımı açıklaması

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan yetiştiricilerine yeni doğan buzağının bakımı hakkında uyarılarda bulundu.

Sağlam, AA muhabirine, yeni doğan buzağıya ilk yapılacak müdahalenin nefes almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Buzağının rahat nefes alması için ağız ve burun etrafındaki mukoza zarlarının temizlenmesi gerektiğini belirten Sağlam, "Buzağı eğer nefes alamıyorsa göğüs kafesine ritmik masaj yapılmalıdır. Doğumla birlikte göbek kordonu koptuğu için mikroorganizmaların buradan vücuda girişi daha kolay olmaktadır. Bu nedenle göbek kordonu 4-5 santimetre mesafeden steril bir iple bağlanmalıdır." dedi.



Bu işlemin göbek kuruyup düşene kadar devam etmesi gerektiğini anlatan Sağlam, "Buzağıya ilk kolostrum (ağız sütü) en geç 1 saat içinde verilmelidir. Kolostrum, besleyici bir gıda olması yanında hastalıklardan koruyacak bağışıklık maddelerini içerdiğinden mutlaka buzağılara verilmelidir. Süt içme döneminde buzağıya doğum ağırlığının yüzde 8-10'u kadar süt, iki öğünde biberonla verilmelidir." ifadelerini kullandı.





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