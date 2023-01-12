Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce belirlenen 2 iş yeri, 3 ev ve 1 depoda yapılan aramada 3 fişek kubar esrar, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 0,1 gram kokain, 50 gram kenevir tohumu, 27 sentetik ecza hapı, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 61 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda S.Ç, R.N.Ö. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

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