"Bir Bafra Hikayesi" yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenecek "Bir Bafra Hikayesi" yarışmasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Bafra'nın tarihi, kültürü, sosyal yaşantısı, gerçek hayat hikayeleri konularında hazırlanacak hikayeler, seçici kurul üyeleri tarafından derlenerek kitap haline getirilecek.

Yarışma, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Bafra Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliğinin iş birliğinde hayata geçirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, yarışmanın Türkiye formatında planlandığını söyledi.



Yarışmanın adına, "Bir Bafra Hikayesi" dediklerine işaret eden İpekdal, "Bafra'nın İkiztepe'sinden, Kızılırmak'tan, Bafra nokulu, Bafra ile Osmanlı'yı ilişkilendirsek, sele sepet top kandilin nasıl ortaya çıktığını bir yazarımız yazsa, Hititlerin kayıp şehri Zalpa'nın burada olduğuna dair bir hikaye yazılsa... Burada Bafra Ovası, Kızılırmak ve Kuş Cenneti var. Bafra'nın kaderi çok güzel, bunların hikayelere yansıtılması güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise yarışma sonunda dereceye gireceklere ödül verileceğini belirterek, "İlk ona girenlere mansiyon vereceğiz. Hedefimiz ilk elliye giren hikayeleri bastırıp tüm okullara dağıtmak. Amaç, Bafra'nın hikayelerini ortaya çıkarmak." dedi.



OMÜ Öğretim Üyesi ve yarışmanın seçici kurul başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla da yarışma ile unutulan ya da fark edilmeyen yönlerinin hikayeleştirilerek yazıya aktarılması ve Bafra'nın gerçek hayat hikayelerinin derlenerek ortaya çıkarılması, edebiyata yeni isimler kazandırma, sanatsal faaliyetleri geliştirme, Türkçe'yi etkin kullanan ve kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemenin amaçlandığını anlattı.

Çıkla, Bafra'nın tarihi, tabiatı, folklorik özellikleri, yemek kültürü, kültürel etkinlikleri, insanları gibi konular çerçevesinde hikaye yazılabileceğini kaydetti.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 12 Nisan mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecek.





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