Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan 2 zanlıyla ilgili çalışma yürüttü.

Zanlıların bulunduğu aracı Atakum ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 4 heykel, 4 haç sembollü obje, 2 sikke, 2 ok ucu, madalyon, 10 obje ile kama ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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