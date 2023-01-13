Kaymakam Atar'dan Emirli İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Emirli İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretinde okuldaki eğitim durumu ve okulun fiziki şartları hakkında okul müdürü Sibel Güngör'den bilgi alan Atar, ardından öğretmenlerle bir araya gelip sohbet etti.

Eğitimin uzun bir süreç olduğunu, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Atar, "Öğrencileri bir taraftan değerlerle donatırken, diğer taraftan akademik olarak geliştirilmesi gerekir. Öğretmenler, kendi çocuklarının nasıl eğitim almalarını istiyorlarsa öğrencilerini de o şekilde yetiştirmeliler. Başarının artması, öğretmen motivasyonunun artmasıyla doğru orantılıdır." dedi.

Atar, daha sonra çalışma büroları ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, kitap okuttu, derslerini kontrol ettiği öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.





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