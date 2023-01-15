Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde Kültür Sanat Günleri kapsamında "Hayat Kime Güzel?" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Burçak Kabadayı, Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu ve Tuba Erdem'in rol aldığı iki perdelik komedi beğeni topladı.

Kültür Sanat Günleri kapsamında Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun "Adını Sen Koy" adlı oyunu 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da bir kez daha sahnelenecek.

- Alaçam'da basketbol turnuvası

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında Alaçam ilçesinde Basketbol Turnuvası yapılacak.



Alaçam Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 10 takım ve 60 sporcu katılacak.

Yarın başlayacak 20 Ocak'ta sona erecek turnuvada karşılaşmalar ilçedeki spor salonlarında gerçekleştirilecek.



Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara Alaçam Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kupa ve madalyaları taktim edilecek.

- Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda Mehmet Aydoğdu güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.



Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kongrede divan başkanlığını Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın yaptı.



Tek liste olarak girilen seçimde dört yıllığına Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Mehmet Aydoğdu yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu ise Mustafa Geveci, Turan Uzunay, Mehmet Çelik, Naci İnce'den oluştu.



Genel Kurula, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.







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