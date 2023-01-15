Samsun'da balık fiyatları

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilosu 40 ila 50 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 40,00 50,00 Somon 70,00 90,00 İstavrit 50,00 70,00 Tirsi 40,00 40,00 Mezgit 25,00 40,00 Levrek (deniz) 130,00 140,00 Çipura (çiftlik) - - Zargana 80,00 80,00 Palamut (tane) 45,00 50,00 Barbunya 25,00 40,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) 50,00 90,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek 60,00 70,00 Alabalık - - Kefal 40,00 40,00 Sazan - -

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