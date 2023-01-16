Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaçan sürücü aranıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Bekgöz'e (60) çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Bekgöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.