Samsun Valisi Zülkif Dağlı hurma soyma makinesi yapan "mucit kardeşleri" kabul etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ailesi için hurma soyma makinesi tasarlayan 12 yaşındaki Muhammet Mert Gödek ve 8 yaşındaki Miraç Efe Gödek'i makamında ağırladı.

Vali Dağlı, "mucit kardeşler" ile anne Naciye ve baba Recep Gödek'i makamında ağırlayarak sohbet etti.

Aileyi tebrik eden Dağlı, "İyi yapılan şeylerin mutlaka bir karşılığı var. Başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Dağlı, alternatif ürün olarak Trabzon hurmasının ilçede ve bölgede üretiminin artırılarak tesisleşmesi için neler yapılabileceği konusunda çalışma yapacaklarını da aktardı.

Recep Gödek ise kendi çaplarında üretim yaptıklarını, çocuklarının tasarladığı hurma soyma makinesiyle haber olmalarından sonra aldıkları geri dönüşlerden mutlu olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın danışmanı aracılığıyla arayıp çocukları tebrik etmesi, ürünle ilgili bilgi alması devletimizin her şeyi takip ettiğini, iyi şeylerin arkasında olduğunu bize gösterdi. Bu da bizi daha iyi daha güzel şeyleri yapmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Miraç Efe de kendilerini kabul ettikleri için Vali Dağlı'ya teşekkür ederek, "Sizin gibi Cumhurbaşkanımızın eşi de bizi arayıp teşekkür etti. Ailecek çok gururlandık. Bu bize iyi bir iş yapıldığında devletimizin yanımızda olacağını gösterdi. İlgi ve alakanız için teşekkür ediyorum." dedi.

TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi Muhammet Mert Gödek de kardeşiyle birlikte tasarladıkları makineyle TEKNOFEST KARADENİZ'e de katıldıklarını belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Vali Dağlı, ziyaretin anısına genç mucitlere hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.