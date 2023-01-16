Para okçulukta Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da başladı

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SAMSUN (AA) - Para okçulukta 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, klasik ve makaralı kategorilerinde atış yaptı.

Beş gün sürecek yarışmaya 22 kulüpten 56 sporcu katıldı.









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