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Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Samsun’un Salıpazarı İlçesinde mahallesinin içme suyu sorunu çözülen muhtar, kurban keserek mahalle sakinlerini davet etti.

SASKİ tarafından yapılan çalışmalar sonucu Albak Mahallesine içme suyu getirilmesini kurban keserek kutlayan Muhtar Hamdi Şahin, vatandaşlara kurban etinden ikramda bulundu.

Şahin, çalışmalarından dolayı SASKİ Salıpazarı İşletme Şefliğine ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Davete, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman ile mahalle sakinleri katıldı.

- Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Salıpazarı’na gezi

Samsun'un Terme ilçesinden Salıpazarı ilçesine gelen Terme Birlik ve Dayanışma Derneği üyelerinde oluşan 65 kişilik grup, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül tarafından karşılandı.

Sabah kahvaltı ile başlayan program, Salıpazarı Belediyesi fidanlığı gezisi ile devam etti. Burada Başkan Akgül ziyaretçilere birer adet çam fidesi hediye etti.

Grup daha sonra Alan Mahallesinde bulunan tarihi ahşap camiyi gezdi. Karacaören Şelalesinde davul zurna ekibi tarafından karşılanan grup, gün boyu şelaleyi gezip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Altunpala da Salıpazarı’ndan mutlu ayrıldıklarını ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Halil Akgül’e teşekkür ederek plaket verdi.

- Terme Belediyesinden "Ölçü ve Tartı" uyarısı

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin denetlendiği bildirildi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama için bildirim verme işlemlerinin başladığını ve denetim işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Zabıta Müdürlüğünce, ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramların muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazilerin kullanılabileceği belirtilen açıklamada, ilk muayene damgası bulunmayan ölçü ve tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmanın yasak olduğu kaydedildi.

Arızalı ölçü ve tartı aletlerinin ölçüler ve ayar memurluğundan tamir izin formu almadan tamir ettirilemeyeceği bildirilen açıklama şöyle devam etti:

"Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Zabıta Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Memurluğu dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve ayar memurluğuna müracaat etmesi zorunludur. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaf belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2023 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir. Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir."

- Akkuş, güven tazeledi

Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bugün gerçekleştirilen genel kurulunda seçime tek liste ile giren mevcut başkan Selahattin Akkuş, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çarşambada bir alış veriş merkezi içerisinde bulunan düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda bir konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın sürekli büyüyerek geliştiğini dile getirdi. İlçe genelinde üretime ve istihdama yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildiren Doğan, "İstihdama yönelik bu çalışmalarımızda Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 7 bin 500, Tekstilkent tamamlandığında da 2 bin 500 kişinin istihdam etmesi amaçlanıyor. Bu yatırımlar ilçeye para girdisi ve alışverişin esnafımızda da artması demek. İnşallah esnaflarımızla birlikte büyüyen, gelişen ve göç alan Çarşambamızda nice güzel çalışmalara imza atacağız. Ben Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Selahattin Akkuş ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyor, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Seçime tek liste ile giren Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş, oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Kurula, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, oda başkanları, STK temsilcileri, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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