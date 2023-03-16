19 Mayıs'ta tarımda bilinçli sulama eğitimi düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) tarafından "Tarımda Bilinçli Sulamanın Önemi" eğitim programı düzenlendi.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonunda düzenlenen programda, iklim değişikliğinin etkisiyle ülkede kuraklığın etkisinin arttığına işaret edildi.

Eğitim programına konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, çok sayıda üreticinin katılım sağladığı programda, ülkede su tüketiminin en fazla tarım sektöründe kullanıldığını, vahşi sulama yöntemleri sebebiyle yer altı ve yer üstü su kaynaklarının israf olduğuna işaret etti.



Köksal, israfa karşı doğru sulama yöntemleri ve sulama yapılırken doğru malzemelerin kullanılması gerektiğini anlattı.

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