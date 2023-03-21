Samsun'da down sendromlu çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da down sendromlu çocuklar UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, down sendromlu çocuklar için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gezi düzenlendi.

Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırları içinde yer alan, Türkiye'deki pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan deltayı gezen çocuklar, rehber eşliğinde deltadaki yaban hayatını gözlemledi.

Öğrenme güçlüğü yaşayan 0-6 yaş grubu down sendromlu çocukların eğitim ihtiyacını karşılayarak, düzenlenen etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi'ni sürdürüyor. Projede Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down-ÇED) iş birliği yapan belediye, evde eğitim hizmetinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle çocukların sosyalleşmelerine katkı veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin süreceğini belirterek, "Down sendromlu çocuklarımızın eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri yadsınamaz bir gerçektir. Biz de belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Aileleriyle birlikte çocuklarımızı misafir eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, misafirlere kuş cennetini gezdirdi. Sosyalleşmeleri ve bilgi birikimlerini artırmaları açısından son derece faydalı bir gezi oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.