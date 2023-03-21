Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21 - 26 Mart Orman Haftası kutlamaları kapsamında Adalet Sarayı’nda fidan dağıtıldı.

Bafra Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetim Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığınca ağaç dikimi ve bakım faaliyetlerine özel bir önem verildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birçok iş birliği protokolünün hayata geçtiğini söyledi.

Aksoy, ağaç dikim ve bakım çalışmalarına, hükümlü, yükümlü ve gönüllü personelin aktif katıldığını kaydetti.

Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ise müdürlük tarafından ilçe genelinde farklı türlerde 30 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fidanlar dağıtıldı.

- 19 Mayıs

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER), 19 Mayıs ilçesinde özel sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

19 Mayıs Belediyesi Toplantı Salonu'nda OMYEGDER ile 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel, dernek olarak ilçede kırsal kalkınma adına yerelde bir hareketlilik sağlamamayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü Kobi Uzmanı Nedim Tuna ise girişimcilik destekleri, AR-GE, teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri, işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destekleri, KOBİ finansman destekleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ve İŞGEM/TEKMER destekleri konularında bilgilendirmelerde bulundu.

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