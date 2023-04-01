Ondokuz Mayıs Üniversitesi 48. yaşını kutluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 48. yaşını kutluyor

AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 48. yaşını kutluyor

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Biz eğitimin toplam bir kalite olduğunu ve toplumun tamamını ilgilendiren bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Üniversitemizin mezunlarının diplomalarının marka değerini yükseltmek istiyoruz." dedi.

Adını bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'dan alan OMÜ, kuruluşunun 48. yılını kutluyor.

Rektör Ünal, AA muhabirine, OMÜ'nün, Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel, sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975'te kurulan köklü bir devlet üniversitesi olduğunu söyledi.

Bölge üniversitesi olarak kurulan ve misyonuna uygun olarak 48 yılı geride bırakan OMÜ'nün bireylerin ve toplumun yararına yenilikler kazandırmak için evrensel değerleri benimseyen, entelektüel titizlikle çalışan bir üniversite olduğunu belirten Yavuz Ünal, "Üniversitemiz akademik ve idari birimleri, dalında uzman, deneyimli öğretim kadrosuyla öğrencilerine ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim öğretim vermekte. Üniversitemizde 20 fakülte, 13 meslek yüksek okulu ve 2 enstitü var. Üniversitenin seçkin özgün taraflarından biri de 120 farklı ülkeden 5 bin civarında uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındırıyor olması. Bu öğrencileri kendi yaptığı sınavla seçiyor. Bölgedeki diğer üniversitelerle ortak hareket ederek geçen yıl 9, bu yıl ise 17 farklı üniversite adına yabancı öğrenci sınavı yapıp doğrudan onların sistemine yerleştiren bir üniversite konumundayız." diye konuştu.

OMÜ’nün 52 bin öğrencisi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Ünal, 13 bin yüksek okul, 31 bin lisans ve 8 bin lisans üstü öğrencisiyle dengeli dağılıma sahip olduklarını bildirdi.

Üniversitenin yapılanmasında eğitimi ayrı tuttuklarını dile getiren Ünal şunları kaydetti:

"Eğitimi temel hedef olarak görüyoruz. Biz eğitimin toplam bir kalite olduğunu ve toplumun tamamını ilgilendiren bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Üniversitemizin diplomalarının marka değerini yükseltmek istiyoruz. Bilimsel çalışmalarda 2020'de üniversitemizin desteklediği proje sayısı 140, 2021'de 238, 2022'de ise 422 oldu. Ama bizim ön gördüğümüz ise yıllık ortalama 600-700 bandında proje üretmek. Aslında gelinen nokta güzel bir nokta. Ama bizim değerlendirmemize göre yetersiz. Üniversitenin potansiyeline baktığımızda bunun yetersiz olduğunu görüyoruz. Bunun nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesini arzuluyoruz. Öğrencilerimizin yan dal ya da sertifikasyon çalışmaları veya takım eğitimi ve belgelerle yeterliliklerini güçlendirmek istiyoruz. 2020 yılında patent sayısı sıfırken üniversitemiz 2021 yılını 10 patentle kapattı. Bunun 8’i ödül aldı. Aynı politikamız 2022'de de devam etti ve 21 patente çıktı. Bunun 7'si ödül aldı. Üç patent de ticarileşti. OMÜ’nün son 2 yılına baktığımızda ürettiği ürünleri, ürettiği bilgiyi ticarileştirebilen, artık satan ve onun üzerinden kazanç elde edebilen, kendi sistemini oluşturan kendine yeten bir üniversite konumunda olduğu görülüyor. OMÜ ile ilgili gelecek vizyonumuz Türkiye’de ilk 10 üniversite içinde olmak. Şu anda birçok alanda ilk 10'nun içindeyiz. Bu gerçekleştirilemeyecek bir hayal değil. Üniversitemizin güçlü bir altyapısı ve güçlü bir akademik kadrosu var. Gelecekte çok daha güçlü bir üniversite ile insanlarımıza, toplumuza hizmet vereceğimizi düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazanda vücudun su ve sıvı dengesi ihmal edilmemeli
YEREL HABERLER Ramazanda vücudun su ve sıvı dengesi ihmal edilmemeli
Üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili 3 ...
Demir köprüyü yeni yerine dereden götürdüler
YEREL HABERLER Demir köprüyü yeni yerine dereden götürdüler
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde seçim hazırlıkları
YEREL HABERLER Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde seçim hazırlıkları
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; ...
Camiden sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camiden sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı
Havza TSO üyelerine indirimli sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Havza TSO üyelerine indirimli sağlık hizmeti
Depremin yaşandığı kentlerde kurulan çadırlarda "yangın" uyarısı
YEREL HABERLER Depremin yaşandığı kentlerde kurulan çadırlarda ...
Türkiye'de 50 bin kişi MS hastası
YEREL HABERLER Türkiye'de 50 bin kişi MS hastası
Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza ...
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, yarın ...
Ağlayarak geldiği bovling salonundan milli sporcu olarak çıktı
YEREL HABERLER Ağlayarak geldiği bovling salonundan milli sporcu ...
Salıpazarı'nda kadın üreticilere çiğ süt ve hijyen eğitimi verildi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda kadın üreticilere çiğ süt ve hijyen ...
'Bebeklerde doğumdan 6 hafta sonraki taramalarla kalça çıkıklığının önüne geçilebilir'
YEREL HABERLER 'Bebeklerde doğumdan 6 hafta sonraki taramalarla ...
Alaçam'da depremzedelere iftar verildi
YEREL HABERLER Alaçam'da depremzedelere iftar verildi
Leylekler köyüne dönüyor
YEREL HABERLER Leylekler köyüne dönüyor
Alaçam'da kar yağışı
YEREL HABERLER Alaçam'da kar yağışı
Samsun'da minibüs takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs takla attı: 5 yaralı
Samsun’da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 13 ...
Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Hüseyin Eroğlu: Şampiyonluk için bize 75 puanın yeteceğini düşünüyorum
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Şampiyonluk için bize 75 puanın ...
Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi
YEREL HABERLER Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.