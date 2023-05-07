19 Mayıs'ta tarımsal üreticilere yönelik teknik gezi düzenlendi

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) arasındaki iş birliği kapsamında ilçedeki üreticilere yönelik teknik gezi programı düzenlendi.

19 Mayıs ilçesindeki üreticilerin kapasitelerinin artırılması amacıyla 15 çiftçiye yönelik teknik gezi gerçekleştirildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bağlı deneme tarlalarında yem bitkisi üretim alanları, Gelemen üçgülü, İlkadım yem bitkisi ve çeşitleri ile ilgili ziraat mühendisleri Necla Çankaya ve Fatih Alay eşliğinde üreticilere bilgilendirme yapıldı.



19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, ilçelerinin tarımsal anlamda son derece verimli tarım arazilerine sahip olduğunu belirterek, "Üretici profilimiz de gelişime son derece açık durumda. Bizler de onların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerek eğitim çalışmalarımız gerekse bu tarz iyi uygulama örneklerini ziyaret çalışmalarımızla kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Tarımsal anlamda önemli bir paydaşımız olan OMYEGDER de yaptığı çalışmalarla 19 Mayıs ilçesinin tarımını ve katma değerli ürünlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor." dedi.

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