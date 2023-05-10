19 Mayıs ilçesinde SCORE Projesi Toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek SCORE projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



SCORE projesi, ekosistem tabanlı yaklaşım ve gelişmiş dijital teknolojiler aracılığıyla kıyı kentlerinde iklim direncini hızlı, adil ve sürdürülebilir şekilde artırmak için Samsun'un özellikle Kızılırmak Deltası'nın da dahil olduğu 10 kıyı kentinde "Coastal City Living Lab" ağını kurmayı hedefliyor.

Samsun Üniversitesi adına Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Beden'in yürütücülüğünde, Avrupa Komisyonu finansörlüğünde devam eden SCORE projesinin paydaş katılımlı bilgilendirme toplantısı, Samsun Valiliği, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, British American Tobacco, İstanbul Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda SCORE projesi kapsamında kıyı ve karasal taşkınlar, kıyı dalgalanmalar ve erozyonu, bu sorunların kültürel varlıklara, turizm ve ekonomik hayata, tarım ve hayvancılık sektörüne, sosyal yaşama etkileri üzerine durum tespitinin yapılması ve çözümlerinin üretilmesi üzerine istişare gerçekleştirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.