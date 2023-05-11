Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Baturalp B'nin (21) kullandığı 55 FK 510 plakalı otomobil, Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi'nde Çiğdem Ö. (43) yönetimindeki 55 AGK 951 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







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