19 Mayıs'ta Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde S.S. Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması için çalışma yürütülüyor.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği ve 19 Mayıs Belediyesi iş birliğiyle 11 kurucu üyeden oluşan "Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin kurulum süreci başladı.



Kurucu ortaklar, başvurularını Samsun Ticaret İl Müdürlüğüne yaptı. Kooperatif üyeleri, daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret ederek, desteğinden ötürü teşekkür etti.

Topaloğlu, Engiz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ilçede kadınlar anlamında ilk kooperatif olduğunu söyledi.



Kendi hallerinde üretim yapan fakat yeterli pazar bulamayarak ürünleri istedikleri fiyatlara satamayan kadınların kooperatif sayesinde hem ürünlerini daha geniş kitlelere satabileceklerini hem de kadınların üretime daha fazla katılmalarının sağlanacağını belirten Topaloğlu, "Kadın kooperatifimizin ilçemize hayırlı olmasını ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Tolga Erel de yerel kalkınma stratejilerinin hazırlık döneminde ilçede kadın örgütlenmesinin eksikliğini hissettiklerini, bu konuda eğitimler, teknik geziler ve ekipman alınması yönünde faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.



Bir buçuk yıldır potansiyeli olan kadınlara yönelik mutfak, gastronomi, kişisel gelişim ve hijyen eğitimleri düzenlediklerini dile getiren Erel, "İyi uygulama örnekleri kapsamında Amasya ve Tokat'ta bulunan örnek kooperatiflere teknik geziler düzenleyerek, kadınlarımızın kooperatifleşme konusunda kapasitelerinin artırılmasını amaçladık. Temin ettiğimiz ekipmanları kadınların kullanımına ücretsiz şekilde sunduk. Meyve kurutma fırını, salça, bitkiden ve tohumdan yağ çıkarma, hamur yoğurma, fındık kırma ve kavurma, vakum ve paketleme makineleri temin ederek üretimlerine destek olmayı amaçladık." diye konuştu.





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