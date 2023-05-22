GÜNCELLEME - Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir kasap, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada müşterisini satırla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren kasap C.Ö. (33), alacak verecek meselesinden dolayı müşterisi M.A. (22) ile Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, yanında bulunan satırla M.A'yı yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Curling Yükselme Müsabakaları Samsun'da devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Curling Yükselme Müsabakaları Samsun'da devam ...
Samsunspor´da sezonun özeti
YEREL HABERLER Samsunspor´da sezonun özeti
Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali bu yıl yapılmayacak
YEREL HABERLER Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm ...
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Salıpazarı içesinde çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak için etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı içesinde çocuklara süt içme alışkanlığı ...
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ...
Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye ...
Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı
YEREL HABERLER Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, ...
GÜNCELLEME - Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheliye ev hapsi verildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi ...
Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan ...
Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kasap müşterisini satırla yaraladı
4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER 4 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil ...
GÜNCELLEME - Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik ...
Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili ...
Alaçam'da bocce turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Alaçam'da bocce turnuvası yapıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Bilardo Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ...
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Bakan Muş'tan Samsun´da kitap kafe ve kütüphane inşaatında inceleme
YEREL HABERLER Bakan Muş'tan Samsun´da kitap kafe ve kütüphane ...
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları
YEREL HABERLER Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3. Off-Road Yarışları
Samsun'da düzenlenen bowling süper kupası sona erdi
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen bowling süper kupası sona erdi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da inşaatı devam eden projeleri inceledi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da inşaatı devam ...
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi
YEREL HABERLER Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu sona erdi
Bafra'da devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.