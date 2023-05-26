Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yeşilırmak Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen D.K'nin evine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ile bir miktar para ve şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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