Samsun'da Hayvan Hakları Çalıştayı

SAMSUN (AA) - Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonunca Hayvan Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış töreninde konuşan Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Fatma Suğanlı, hayvanların dünyanın ortak varlıkları olarak ekosistemin bir parçası olduğunu, doğal dengenin sürdürülmesinde kritik rol oynadıklarını söyledi.

Suğanlı, günümüzde birçok hayvan türünün tehdit altında kötü muamele gördüğünü anımsatarak, "Yaşamları tehlike altındadır. Biz insanlar olarak, bu sorunlarla yüzleşmeli ve eyleme geçmeliyiz. Hayvan hakları, sadece bir grup insanın değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bir toplum olarak, hayvanlara saygı göstermek, onları korumak ve onlara adil davranmak zorundayız." dedi.

Çalıştayı, hayvan hakları sorunlarını daha derinlemesine anlamak, mevcut zorlukları ve adaleti sağlamak için neler yapılabileceğini tartışmak için gerçekleştirdiklerini ifade eden Suğanlı, şunları kaydetti:

"Çalıştayımız, farklı bakış açılarından zengin bir katılımcı grubunu bir araya getiriyor. Hayvan hakları savunucuları, akademisyenler, hükümet temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, endüstri liderleri ve diğer paydaşlar burada bulunuyor. Hepimiz, çeşitlilik ve katılımın gücünü anlıyoruz ve bu farklılıkları zenginliğimize dönüştürmek için birlikte çalışmalıyız. Bu çalıştayın hedefleri arasında, mevcut hayvan hakları ihlallerini tanımlamak, toplumda farkındalığı artırmak, mevcut yasal çerçeveleri gözden geçirmek, etkili politikalar geliştirmek ve hayvan refahını artırmak için somut adımlar atmak bulunmaktadır. Bugün yapacağımız oturumlarla, sorunları analiz edecek, başarılı uygulamaları paylaşacak ve birlikte çalışarak çözümler üzerinde çalışacağız."

- Bayıltarak acısız kesim

Hayvan Refahı Müfettişi Asalet Sancaktaroğlu da "Acısız kesim nasıl olmalı, faydaları nelerdir?" konulu sunumunda kesim yapılan hayvanların kullanılan bir aparatla önce bayıltıldığını daha sonra kesildiğini anlattı.

Bayıltmalı kesimle hayvanın acı çekmeden kesildiğini bunun ise kasaba ve hayvana pek çok açıdan avantajlar sağladığını ifade eden Sancaktaroğlu, "Bayıltarak kesimde hayvanın eti daha kalitelidir. Neden eti daha kalitelidir? Çünkü hayvan klasik kesimdeki gibi çırpınmadığı, korkmadığından dolayı, stres hormonu yaymadığından dolayı eti yumuşak ve raf ömrü daha uzun olur." dedi.

Diğer yöntemle hayvanın zincire vurulduğunu asıldığını ölümünün son anında eziyet edildiğini diğer bayıltma yöntemin ise şeker hastalarının parmaktan test aldığı gibi bir aparat kullanıldığını dile getiren Sancaktaroğlu, bayıltma yöntemi ile kesimin İslami açıdan da uygun görüldüğünü kaydetti.

Çalıştayda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Dalğın da "Hayvanlar acıyı, korkuyu, terk edilmeyi hisseder mi? Ne kadar içgüdü, ne kadarı bilişsel yetenek ve duygu" konularında sunum yaptı.

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan "Sokak hayvanlarına yapılacak müdahaleler", Psikolog Elif Tutkun, "Çocuk ve hayvan ile hayvan sevgisinin psikolojideki yeri", Hayvan Hakları İhlalleri ile Mücadele Derneği (HAYİM) Başkanı Tunahan Gök, "Yaşam hakkı çerçevesinde türcülük" ve Kafessiz Tavukçuluk Kurumsal İletişim Yöneticisi Seda Balmumcu "Dünyada başarılı kampanya örnekleri" konularını anlattı.

Hayvanların refahını korumak, haklarını savunmak ve bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayda Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de hayvan hakları konusun yerel yönetimler bazında ele aldı.







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