19 Mayıs ilçesinde Sanat Eğitiminde Dijitalleşme Sergisi açıldı

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde Ondokuzmayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sanat Eğitiminde Dijitalleşme Sergisi açıldı.

Erasmus+ Projesi kapsamında "Geri Dönüşüm" temasıyla hazırlanan serginin açılışı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti alanında bulunan Galeriç Ormanları'nda gerçekleştirildi.



Serginin açılış kurdelesini, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol kesti.



Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı konuşmada, "Ondokuzmayıs Halk Eğitimi Merkezimiz ilçemizde bu tarzda projeleri sıklıkla gerçekleştiriyor. Açılan kurslar ilçemizdeki insanların hem mesleki anlamda hem de sosyalleşmeleri açısından verimli olmaktadır. Ben Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzü gerek bu zamana kadar gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan ötürü gerekse bugünkü sergiyle ilgili tebrik ediyorum." dedi.



Sanat sergisine Finlandiya'nın Tampere kentinden Erasmus Projesi kapsamında Sanat Uzmanı Taina Maaria Laaksonen de katıldı. Laaksonen, çalışmaları son derece başarılı bulduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğretmenlerinin resim, cam ve el sanatları ile ilgili ortaya çıkardığı geri dönüşüme örnek çalışmaların yer aldığı serginin açılışına, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Örnek, Ondokuzmayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şinasi Aksan, 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ve 19 Mayıs Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Ayar da katıldı.

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