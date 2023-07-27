Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:33
        Samsun'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa K. (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Dededağı Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertlerinden Dursun K. (39), Mustafa K. ve Hasan K. (19) arasında 24 Temmuz'da sözlü tartışma sonrasında silahlı kavga çıktı.

        Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K, hayatını kaybetti, Hasan K'nin tedavisi sürüyor.

        Yaralılardan Dursun K. ilçedeki özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan K. ve Abdulkadir K. tutuklanmış, Ayhan L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"

        Benzer Haberler

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde pastalı kutlama
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde pastalı kutlama
        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde etkinlikler başladı
        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde etkinlikler başladı
        TMO Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımları başladı
        TMO Havza Ajans Müdürlüğünde hububat alımları başladı
        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
        OMÜ'den Tercih Süreci Tanıtım Günleri
        OMÜ'den Tercih Süreci Tanıtım Günleri
        Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciliğinden Havza'ya kültürel gezi düzenlendi
        Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Temsilciliğinden Havza'ya kültürel gezi düzenlendi