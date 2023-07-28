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        Samsun'da çarpışan kamyonetin ve minibüsün sürücüleri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:35
        Samsun'da çarpışan kamyonetin ve minibüsün sürücüleri yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Çarşamba-Ayvacık karayolu Salıpazarı kavşağında Neşet Topkara idaresindeki 55 KK 646 plakalı minibüs Salıpazarı istikametinden Ayvacık yolu istikametine seyir halinde iken Çarşamba istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Yavuzarslan idaresindeki 55 FF 800 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu 55 FF 800 plakalı kamyonet takla atarak orta refüje devrildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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