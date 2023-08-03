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        Samsun'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 08:42
        Samsun'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Çarşamba-Ayvacık kara yolu Çarşamba Şeker Fabrikası mevkisinde Ayvacık istikametine seyir halinde olan Gürdal A. idaresindeki 55 ZP 767 plakalı kamyonun kavşaktan dönmeye çalıtığı sırada aynı yöne seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki yabancı plakalı FS-457-XM plakalı kamyonet çarptı.

        Kaza sonucu yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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