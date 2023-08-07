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        Samsun'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çocuk, kavga ettiği çocuk tarafından bıçakla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:56
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        Samsun'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çocuk, kavga ettiği çocuk tarafından bıçakla ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde R.K. (15) ile A.Ş. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. cebinden çıkardığı bıçakla A.Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.Ş. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaçan R.K. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

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