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        Samsun'da mutfakta elindeki benzin bidonu alev alan kişi öldü, eşi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:41
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        Samsun'da mutfakta elindeki benzin bidonu alev alan kişi öldü, eşi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Koçyurdu Mahallesi'nde 2 katlı evde eşiyle birlikte yaşayan Ahmet Tekin, bahçesindeki otları temizlemek için mutfak tezgahında ot biçme makinesinin motoruna benzin ve yağ koymak istedi.

        Mutfaktaki ocağın yanında çalışırken Tekin'in elindeki benzin bidonu alev aldı. Tekin ve yanındaki eşi Emine Tekin bir anda alevlerin içinde kaldı.

        Vücudunda yanıklar oluşan Emine Tekin kendi imkanları ile evden dışarı çıkarken Ahmet Tekin olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Evi saran yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.

        Koçyurdu Mahallesi Muhtarı Muharrem Ay, AA muhabirine, Ahmet Tekin'in mutfakta ot biçme makinesinin motoruna benzin ve yağ dökerken yangının çıktığını belirterek, "Emine Tekin kendi imkanı ile evden dışarı çıkmış. Benim çocuklarım onu ambulansla hastaneye göndermişler. Ama Ahmet Tekin evden çıkamamış ve orada hayatını kaybetmiş." dedi.

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