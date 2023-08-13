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        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:21
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        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Kavak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Neslihan Çetin (39) idaresindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, Samsun Ankara karayolu Kavak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına daha sonra ise ağaca çarparak durabildi.

        Kazada, yolculardan Gürcan Çetin (42) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücüyle Leman Çetin (64), 112 Acil Servis ambulanslarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Leman Çetin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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