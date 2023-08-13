CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi

SAMSUN (AA) - CHP Çarşamba İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İlhan Yürükcü tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

Kongrede, 246 delegeden 139'u oy kullandı. Yürükcü, 133 oy alarak yeniden başkan seçildi, 6 oy ise boş çıktı.

Yürükcü, yaptığı konuşmada, "28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması adına elimizden geleni fazlasıyla yaptık, ancak Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı yapamadık. Gezilmedik mahalle, sokak bırakmadık. Siyaset sonuç işidir, ancak sonuca ulaşamadık. Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve inşallah seçimi kazanarak Çarşamba Belediyesini CHP belediyesi yapacağız. Mücadelemiz sürecek." dedi.

Yeni Yönetim Kurulu ise, "Şinasi Ayan, Temel Baş, Ilgın Ali Bekar, Tülay Erbaş, Hüseyin Işıldak, Salih Karaca, Nedim Karakütük, Bekir Kılıç, İsmail Köseoğlu, Sıtkı Mısırlıoğlu, Gürol Oktem, Esen Öztürk, Yunus Emre Öztürk, Ahmet Torun, Tevfik Fikret Ulubay ve İsmail Yüksel" isimlerinden oluştu.

Kongreye, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, CHP ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı.