Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi

        CHP Çarşamba İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İlhan Yürükcü tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Çarşamba İlçe Başkanı Yürükcü yeniden başkan seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - CHP Çarşamba İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İlhan Yürükcü tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

        Kongrede, 246 delegeden 139'u oy kullandı. Yürükcü, 133 oy alarak yeniden başkan seçildi, 6 oy ise boş çıktı.

        Yürükcü, yaptığı konuşmada, "28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması adına elimizden geleni fazlasıyla yaptık, ancak Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı yapamadık. Gezilmedik mahalle, sokak bırakmadık. Siyaset sonuç işidir, ancak sonuca ulaşamadık. Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve inşallah seçimi kazanarak Çarşamba Belediyesini CHP belediyesi yapacağız. Mücadelemiz sürecek." dedi.

        Yeni Yönetim Kurulu ise, "Şinasi Ayan, Temel Baş, Ilgın Ali Bekar, Tülay Erbaş, Hüseyin Işıldak, Salih Karaca, Nedim Karakütük, Bekir Kılıç, İsmail Köseoğlu, Sıtkı Mısırlıoğlu, Gürol Oktem, Esen Öztürk, Yunus Emre Öztürk, Ahmet Torun, Tevfik Fikret Ulubay ve İsmail Yüksel" isimlerinden oluştu.

        Kongreye, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, CHP ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz partisinin 22'nci yılını kutladı
        Samsun'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Samsun'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dön...
        Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dön...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Demir projelerini anlattı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Demir projelerini anlattı
        Samsun'da oğlunun düğününde elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti
        Samsun'da oğlunun düğününde elektrik akımına kapılan baba hayatını kaybetti