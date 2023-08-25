Çarşamba'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık Karayolu Endüstri Meslek Lisesi kavşağında Ümit C. idaresindeki 35 RV 836 plakalı otomobil ile Erol A. kontrolündeki 55 HL 838 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bisikleti ile ilerleyen Hasan K. çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil Servis ekipleri Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.