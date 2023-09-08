Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 08.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:40
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Aramada 75 gram kokain, 6 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.