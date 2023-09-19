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        Salıpazarı'nda Gaziler Günü kutlandı

        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Salıpazarı'nda kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:58
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        Salıpazarı'nda Gaziler Günü kutlandı
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        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Salıpazarı'nda kutlama programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Programa Ayvacık Kaymakamı ve Salıpazarı Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Aktay, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin ile gazi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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