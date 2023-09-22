19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Fen ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti.

Eğitim öğretime 2 Ekim'de başlayacak okulun koordinatörü Levent Duman'dan bilgi alan Topaloğlu, öğrencilerin yapacakları faaliyetler, okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanmaları, çağın gereklerine uygun kurulan atölyelerde bilimsel çalışmaları uygulamalı gerçekleştirmeleri ve doğa bilincine sahip olmaları okulun önem taşıdığını söyledi.

Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu'nun ilçeye ve çocuklara hayırlı olması temennisinde bulunan Topaloğlu, "İlkokul öğrencilerinin bilimle, sanatla, el sanatları ve toprakla iç içe olabileceği, akademik eğitimin yanı sıra eğlenceli aktivitelerle teoride öğrendiklerini pratikte hayata geçirebileceği bir ortam olacak. Geri dönüşüm sanat, ekolojik tarım uygulamaları, doğa ve yaşam, müzik, akıl ve zeka oyunları ve bilim atölyelerinin yer aldığı kampüste öğrenciler, yıl boyunca gruplar halinde atölye çalışmalarına ve etkinliklere katılabilecek." dedi.

Ziyarete 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da katıldı.