Asarcık'ta Ahilik Haftası kutlandı
Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ahilik Haftası kutlandı.
Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ahilik Haftası kutlandı.
Okul öğrencilerinin ahilik ile ilgili şiirler okuduğu programda tarih öğretmeni Özgür İşnaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Esnaf, sanatkar ile üretici birlikleri temsilcilerinin katıldığı programda temsili şet kuşanma töreni de yapıldı.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil ile davetliler katıldı.