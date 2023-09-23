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        Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere motivasyon etkinliği

        Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 23:56 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:59
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        Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere motivasyon etkinliği
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        Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

        Öğrencilerle bir önceki yılın değerlendirmesi, yaz tatilinin verdiği rehavetin kalkması, okulla olumlu bağın oluşması amacıyla kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikler, 9. sınıflarla başlayıp 10, 11 ve 12. sınıflarla devam etti.

        Okulun rehber öğretmeni İrem Ünal, öğrencilere ders çalışma teknikleri hakkında bilgilendirme yaptı, doğru hedefler koyma ve hedefe odaklanmak konusunda video gösterimi sundu.

        Okuldan mezun öğrencilerden İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Turgay Çağlar ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rümeysa Varoğlu, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

        Okulun müdür başyardımcısı Lokman Kağızmanlı, müdür yardımcıları Mustafa Zengin, Sefa Ovalı ve Ali Gündeş, İngilizce öğretmeni Mehtap İskender, Arapça öğretmeni Hanife Değirmen, tarih öğretmeni Zeynep Sinem Gül de öğrencilerin sorularını cevapladı.

        Okul müdürü Nurcan Bolat, geçen yıl başlayan sınıf kahvaltılarının öğrencilerin okul ile olumlu bağ kurma, okula ait hissetme ve birbirleriyle kaynaşmasına katkı sağladığını gördüklerini söyledi.

        Etkinliği bu yıl da sürdürme kararı aldıklarını dile getiren Bolat, "Öğrencilerimizle düzenlenmesini istedikleri proje, etkinlik, yıl sonu şenliği, toplum hizmeti alanları, sosyal kültürel ile ders dışı faaliyetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yürütme komisyonunda bu önerilerini değerlendiriyoruz." dedi.

        Öğrencilerle sıcak bir sohbet havası yakaladıkları için etkinliğini önemsediklerini vurgulayan Bolat, "Gelecek eğitim öğretim yıllarında da bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mezun olan ve üniversite okuyan öğrenciler ile okulumuzdaki öğrencilerimizi bir araya getirerek tecrübe aktarımında bulunmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

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