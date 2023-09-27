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        OMYEGDER'den çocuklara yönelik tarım ve çevre temalı etkinlik

        19 Mayıs ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün LEADER Yaklaşımı kapsamında yürüttüğü projede, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) iş birliğinde çocuklara yönelik tarım ve çevre temalı etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:35
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        OMYEGDER'den çocuklara yönelik tarım ve çevre temalı etkinlik
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        19 Mayıs ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün LEADER Yaklaşımı kapsamında yürüttüğü projede, Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) iş birliğinde çocuklara yönelik tarım ve çevre temalı etkinlik gerçekleştirildi.

        Fen ve Doğa Okulu'nda düzenlenen etkinliğe 70'e yakın öğrenci ve eğitimci katıldı. Programda okulda oluşturulan müzik, geri dönüşüm, akıl ve zeka oyunları ile tarım sınıfları gezildi.

        Burada OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel tarafından çevre ve geri dönüşümle ilgili sunum yapıldı.

        Daha sonra öğretmenler ve çocuklar tarafından hazırlanan ve içinde mısır tohumları bulunan tohum bombaları doğaya atıldı.

        Erel, OMYEGDER olarak ilçede tarıma, üreticilere, turizme ve yatırımcılara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Geleceğimizin teminatı çocukları da unutmuyoruz. Daha önce ilçemizde 5 noktada akıl ve zeka oyunları atölyeleri kurarak gelişimlerine destek olmaya çalıştık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Fen ve Doğa Okulumuzla iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde de çocukların çevreye duyarlı olmaları, toprağın önemini benimsemiş bir nesil yetişmesini amaçladık." dedi.

        Programa 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgay Rizeli de katıldı.

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