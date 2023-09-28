Samsun'da yatılı öğrenciler okul bahçesinde kamp yaptı

Samsun'un Asarcık ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okul bahçesine çadır kurarak kamp yaptı.

Farklılaştırılmış eğitim çalışmaları kapsamında kamp sporu eğitimi alan öğrenciler, kiralanan çadırları öğretmenleriyle okullarının arka bahçesine kurdu.

Yakılan ateşin başında şarkılar söyleyen ve oyunlar oynayan öğrenciler, bir gece çadırda kalacaklar.

Öğrencilerin, Amasya'daki Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda yapacakları 2 gecelik kampın hazırlıkları kapsamında okul bahçesinde prova yaptıkları bildirildi.

Yatılı bölge ortaokulunda 11 yıldır görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Müjdat Gökmen, "İlçemizde, sosyal anlamda etkinlikler az yapılmakta ve ulaşılması da oldukça zor. Öğrencilerimizle bu tür etkinlikler yaparak onların becerilerini geliştirmek ve hayata hazırlanmaları konusunda destekte bulunmak istiyorum. Geçmiş eğitim dönemlerinde de kayak ve bisikletli doğa turu gibi etkinlikleri gerçekleştirerek öğrencilerimize faydalı olmak için çaba sarf ettik" dedi.