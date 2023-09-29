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        Samsun'da kenevir işleyecek fabrikada kurulum çalışmaları devam ediyor

        Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kenevirden tekstil ürünleri üretilecek fabrikada kurulum çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:19
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        Samsun'da kenevir işleyecek fabrikada kurulum çalışmaları devam ediyor
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        Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kenevirden tekstil ürünleri üretilecek fabrikada kurulum çalışmaları sürüyor.

        Tam kapasite faaliyete geçtiğinde endüstriyel kenevir işleme ve tekstil triko bölümlerinde 600'ün üzerinde istihdam sağlayacak fabrika, Havza OSB'de 28 bin metrekare kapalı alana sahip.

        Firmanın yetkilisi Eyüp Can Kaplakarslan, AA muhabirine, Havza OSB'de fabrikalarının kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Şu anda 200'e yakın kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Kaplakarslan, "100'ün üzerinde kadın için de eğitim parkuru oluşturduk. Bu kişiler fabrika açıldığında triko örme ve konfeksiyon bölümlerinde görev alacak." dedi.

        Kaplakarslan, Havza ve çevresinde firmaları adına üreticilerin 7 bin dekara yakın endüstriyel kenevir ekimi gerçekleştiğini belirterek, "Endüstriyel kenevir hasadımız başladı. Çiftçimiz hasattan memnun. İlk verilere göre güzel verim elde edildi. Elde edilen keneviri depoya kaldırıyoruz. Seneye 15 bin ila 20 bin dekar arasında ekim yapılmasını planlıyoruz. Çiftçilerimizden endüstriyel kenevir ekimi için fazlasıyla talep oluştu." ifadesini kullandı.

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