Samsun Valisi Tavlı'dan Ladik ilçesine ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Vali Tavlı, Ladik Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Tavlı, Ladik'in turizmde kayak, göl ve kaplıca ile üç özelliği bir arada taşıyan ender ilçelerden olduğunu söyledi.

El birliği ile Samsun'u ve ilçelerini geliştirmek için çalışacaklarını belirten Tavlı, çalışmalarında başarı diledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret eden Tavlı, Ladik Kaymakamlığı Kültürevi, Seydahmedi Kebir Türbesi ve huzuevinde incelemede bulundu.

Yaşlılarla ilgilenen Tavlı, Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni de gezdi. OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu, Akpınar Fen Lisesi ve Akdağ Kayak Merkezini de ziyaret eden Tavlı, daha sonra ilçeden ayrıldı.