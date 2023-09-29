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        OMYEGDER'den kadınlara kooperatifleşme eğitimi

        19 Mayıs ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik LEADER Yaklaşımı kapsamında faaliyet yürüten Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneğince (OMYEGDER), kadınlara yönelik kooperatifleşme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:01
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        OMYEGDER'den kadınlara kooperatifleşme eğitimi
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        19 Mayıs ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik LEADER Yaklaşımı kapsamında faaliyet yürüten Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneğince (OMYEGDER), kadınlara yönelik kooperatifleşme eğitimi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin eğitmenliğini Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Sn. Bakiye Kılıç yaptı.

        Eğitimde Engiz Kadın Kooperatifi üyeleri ve ilçedeki potansiyel girişimcilere kooperatifleşmenin önemi, iyi uygulama örnekleri, satış stratejileri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel, 2 yıldır ilçede kadınlarla ilgili kooperatifleşme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kurulumdan öncesinde eğitim ve teknik gezi düzenleyerek kapasitelerinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Erel, "Bu aşamadan sonrasında da eğitimlerle kendilerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu süreçte Kaymakamımız İbrahim Civelek ve Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu da bizlere çok destek oldu. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah kadınlarımız üreterek ilçemize katma değer oluşturacak ürünler ortaya koyacaklardır." dedi.

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