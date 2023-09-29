Samsun'da üreticiye ekipman ve gübre desteği Samsun'un Çarşamba ilçesinde üreticilere, "Samsun İli İçme Suyu Havzaları Çevrelerinin Korunması ve Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekipman ve organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üreticilere, "Samsun İli İçme Suyu Havzaları Çevrelerinin Korunması ve Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekipman ve organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Ağcagüney Mahallesi'nde düzenlenen törenle üreticilere 400, 600 ve bin litrelik pülverizatör (püskürtücü) ile organik gübre dağıtıldı.

DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, burada yaptığı açıklamada, projenin 2020'de başladığını belirterek, "İçme suyu havzalarımızın korunması adına bu proje büyük önem taşıyor. Ekipman ve gübre desteği ile üreticilerimizin güzel ürünler yetiştireceğine inanıyoruz. DOKAP olarak üreticimize ekipman, gübre ve fide dağıtımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayır da altyapıdan üstyapıya kadar pek çok alanda yatırım yapıldığını dile getirerek, "Bunun yanı sıra Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız 97 bin dekar alanda 40 bin üreticimize tarımsal desteklerini sürdürüyor. Samsun göç veren bir şehir olmaktan çıktı. Bunun için üreticilerimizin üretmeye devam etmesi gerekiyor. Gençlerimizin üretimde rol almasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Programda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından ziraat yüksek mühendisi Hicran Çıkış Kanca da proje ile ilgili bilgi verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Çarşamba Salıpazarı Ayvacık İlçeleri Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile üreticilerin katıldığı programda bir fındık bahçesinde pülverizatörlerin çalışma sistemi uygulamalı olarak gösterildi.