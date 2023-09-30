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        Samsun'dan kısa kısa

        Şanlıurfa Birecik Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), kırsal ağ oluşturma ve iş birliği çalışmaları kapsamında Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneğine (OMYEGDER) ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:52
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        Samsun'dan kısa kısa
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        Şanlıurfa Birecik Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), kırsal ağ oluşturma ve iş birliği çalışmaları kapsamında Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneğine (OMYEGDER) ziyaret gerçekleştirdi.

        Birecik YEG Müdürü Hüseyin Sirhan, dernek uzmanı Ali Altunbaşak ve yatırımcılardan oluşan heyet, 19 Mayıs Belediye Başkan Vekili Recep Kaçar ile bir araya geldi.

        Ardından OMYEGDER'de dernek çalışmaları ve birlikte yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Burada 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslar, yapılan çalışmalar ve OMYEGDER tarafından oluşturulan akıl ve zeka oyunları atölyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve salep üretimiyle ilgili Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine ait örnek uygulama bahçeleri incelendi.

        - OMYEGDER'den tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine destek

        Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (EKOMDER) tarafından oluşturulan örnek üretim tarlalarında 20'ye yakın türün üretimi gerçekleştiriliyor.

        OMYEGDER de ürünlerin işlenmesi ve katma değerli hale getirilmesi amacıyla bitkiden, tohum ve çekirdekten yağ çıkarma makinesi temin edip EKOMDER'e verdi.

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