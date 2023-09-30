Samsun'da turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından bir dizi tedbir alındı

Samsun'da turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, AFAD Başkanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Samsun'da İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs, Kavak ve Asarcık ilçeleri için turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptığı belirtildi.

Vali Orhan Tavlı'nın talimatıyla 7/24 çalışma esasına göre Türkiye Afet Müdahale Planı Çalışma Grupları Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, "13 ilçemizde kurulan ilçe afet yönetim merkezleri ise kaymakamlıklar başkanlığında aktif hale getirilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 17 ilçe kaymakamlığı,17 ilçe belediye başkanlığı ve kolluk birimleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar, telefon, faks, SMS ve WhatsApp mesajı yoluyla uyarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Afet duyarlılığı yüksek olan bölgelerde veya bölgelerin yakınlarında ilgili kurumlara ait iş makinelerinin konuşlandırılmasının planlandığı anlatılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Kuvvetli yağış uyarısı verilen ilçelerdeki vatandaşları AFAD, SMS ile bilgilendirme yaptı. İlgili mahallelerde anons sistemi ile vatandaşlara uyarıda bulunuldu. İl genelinde 2 bin 17 personel, 189 iş makinesi, 111 kamyon ve 467 araç herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırdır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."