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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Liman Mahallesi'nde bir barınakta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, başkasına ait olduğu öğrenilen barınaktaki F.A. gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu öğütücü aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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