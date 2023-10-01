Bafra'da marketler denetlendi

Bafra ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede yer alan 78 zincir market ve yerel marketlerde ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları yapıldı.

Denetimlerde 3 iş yerine son kullanma tarihi geçen ürünler nedeniyle cezai işlem uygulandı, son kullanım tarihi geçen ürünler imha edildi.

Satılan ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye kontrolünü yapan ekipler, dolar kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp, yansıtılmadığını kontrol etti. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramajlarının da uygun olup olmadığına baktı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kendi sorumluluk sahalarında ekiplerin gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını, söz konusu denetimlerin devam edeceğini bildirdi.